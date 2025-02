Gallipoli, incendio nella notte: in fiamme furgone, danni a due auto

Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio 2025, un incendio ha distrutto un autofurgone Opel Vivaro a 9 posti in via Brindisi, all’angolo con via G. Leopardi, nel comune di Gallipoli. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 01:27, quando una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gallipoli è intervenuta per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

All’arrivo sul posto, il mezzo era già completamente avvolto dal fuoco. Il calore sprigionato ha inoltre danneggiato due autovetture parcheggiate nelle vicinanze: una Opel Clio e una Hyundai Getz, che hanno riportato danni parziali.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha evitato il propagarsi delle fiamme ad altri veicoli e strutture limitrofe, scongiurando ulteriori pericoli per persone e cose. Sul luogo dell’incendio sono giunti anche i Carabinieri per avviare le indagini e determinare le cause del rogo, attualmente in corso di accertamento.

L’episodio ha destato preoccupazione tra i residenti della zona, mentre le autorità competenti proseguono il lavoro di verifica per comprendere l’origine dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts