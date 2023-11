Gallipoli: il tempo delle meraviglie con Wonder Christmas Land

Torna il tempo delle meraviglie che colora il periodo delle feste a Gallipoli (Le). E parte già dall’ultimo weekend di novembre! Al via sabato 25 novembre 2023, per proseguire, secondo calendario, fino al 7 gennaio 2024 il WONDER CHRISTMAS LAND, la maestosa produzione natalizia firmata dai manager di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali e dal team di esperti scenografi di “Ragazzi di Via Malinconico”. Prende vita nella grande galleria sul mare posta ai piedi del castello angioino, nel centro storico della cittadina ionica, che per l’occasione si trasforma nella dimora magica degli elfi e di Santa Claus, grazie al nuovo allestimento messo su per la nona edizione dell’evento che richiama ormai ogni anno migliaia di presenze da tutta Italia e non solo.

Wonder Christmas Land è uno spettacolo itinerante per il pubblico che si ritrova tra meravigliose ambientazioni a tema. È studiato per l’incanto di bambini e adulti, ancora una volta rinnovato nei temi ma non nella tradizione. Il pubblico viene condotto attraverso performance teatrali e musicali, come in un mondo magico fatto di zucchero, neve e magia. Lungo il percorso si alterneranno nuovi percorsi interattivi, nuove parate musicali, proiezioni luminose, macro e micro scenografie, spettacoli teatrali e consueti e sempre nuovi personaggi. A conclusione, l’attesa udienza con Babbo Natale e/o con la Befana, momento magico per eccellenza, sublimazione del percorso nel Wonder Christmas Land.

CALENDARIO

In particolare quest’anno il 25 e 26 novembre, l’1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 dicembre è prevista l’udienza con Babbo Natale; il 30 dicembre e l’1, 4, 5, 6 e 7 gennaio l’udienza con la Befana; tre speciali appuntamenti sono previsti nei giorni 26, 27, 28 e 29 dicembre con “La Grande Cerimonia”. Wonder Christamas land si svolge in fasce orarie prestabilite. La durata è di circa due ore.

Sabato 25 novembre (19:00)

Domenica 26 novembre (16:30, 19:00)

Venerdì 1 dicembre (16:30, 19:00)

Sabato 2 dicembre (16.30, 19:00)

Domenica 3 dicembre (16.30, 19:00)

Mercoledì 6 dicembre (16:30, 19:00)

Giovedì 7 dicembre (16:30, 19:00)

Venerdì 8 dicembre (10.30, 16:30, 19:00)

Sabato 9 dicembre (16:30, 19:00)

Domenica 10 dicembre (16:30, 19:00)

Mercoledì 13 dicembre (16:30, 19:00)

Venerdì 15 dicembre (16:30, 19:00)

Sabato 16 dicembre (16:30, 19:00)

Domenica 17 dicembre (10:00, 16:30, 19:00)

Giovedì 21 dicembre (16:30, 19:00)

Venerdì 22 dicembre (16:30, 19:00)

Sabato 23 dicembre (16:30, 19:00)

Domenica 24 dicembre (16:30, 19:00)

Lunedì 26 dicembre (10:00, 16:30, 19:00)

Martedì 27 dicembre (16:30, 19:00)

Mercoledì 28 dicembre ( 16:30, 19:00)

Giovedì 29 dicembre (16:30, 19:00)

Venerdì 29 dicembre (16:30, 19:00)

Sabato 30 dicembre (16:30, 19:00)

Lunedì 1 gennaio (16:30, 19:00)

Giovedì 4 gennaio (16:30, 19:00)

Venerdì 5 gennaio (16:30, 19:00)

Sabato 6 gennaio (16:30, 19:00)

Domenica 7 gennaio (16:30, 19:00)

L’ARCHITETTURA DI UN SOGNO

La costruzione di Wonder Christmas Land parte ogni anno già nel periodo estivo, grazie ad un Laboratorio di scenografianell’ambito del quale vengono realizzate le opere, per lo più in cartapesta, pensate ad hoc per la location della Galleria Dei Due Mari (grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale della Città di Gallipoli). Il team di lavoro è guidato come sempre dai manager di POIEOFOLA’-CostruzioniTeatrali Roberto Marius Treglia e Alberto Greco, ideatori del format. Le maestose scenografie sono realizzate puntualmente dal gruppo di artigiani della cartapesta dei “Ragazzi di Via Malinconico”, con l’ausilio significativo di artisti locali, decoratori e professionisti dell’allestimento scenico, oltreché di costumisti d’esperienza impegnati per mesi nella realizzazione degli abiti.

IL NATALE “WONDER”

“Per noi il Natale è il tempo delle meraviglie, che da quasi un decennio abbiamo deciso di condividere celebrandolo in comunione. Oggi lo facciamo, appunto, con le migliaia di presenze che ormai raggiungono il Salento da ognidove per prendere parte al nostro sogno” dicono Alberto Greco e Roberto Marius Treglia. “Quest’anno, nel Wonder 2023, giochiamo e riflettiamo sul tema del tempo, sul suo valore e sulla sua bellezza, e, con uno sguardo sempre aperto ai temi d’attualità, non potevamo non portare il nostro messaggio contro le guerre. Crediamo che anche nelle occasioni più piacevoli, trovarsi a riflettere, anche se con la fortuna di un sorriso sul volto, sia necessario e opportuno, per grandi e piccini”.

Il percorso prevede:

IL BENVENUTO NEL MAGICO CASTELLO DI SANTA CLAUS

Tutti gli elfi del Wonder Christmas Land saranno ben lieti di aprire i festeggiamenti natalizi insieme ai loro piccoli ospiti con uno spettacolo di benvenuto che precede l’arrivo di Babbo Natale e/o della Befana.

LA PARATA DELLA NEVE

Santa Claus attraverserà il grande portone dorato, nella galleria dell’antico Maniero in cima al suo magico Cavallo Bianco, attorniato da elfi e soldatini e con il suo arrivo avranno inizio le celebrazioni. Durante la parata gli ospiti saranno travolti dalla suggestiva nevicata magica che diffonderà eccitazione e stupore.

COMPARTO SMISTAMENTO POSTA

Al Wonder si vivono esperienze straordinarie. Quest’anno gli ospiti avranno la possibilità di entrare nel Palazzo delle Poste, dove vengono ricevute, smistate e controllate tutte le letterine di tutti i bambini del mondo.

All’interno dell’edificio, dove tutto ha una concezione visiva “space industry”, si avrà l’opportunità di utilizzare l’ascensore che conduce nelle differenti filiere di smistamento: un piano per ogni continente. Gli ospiti del Wonder visiteranno quello europeo. Sempre con le indicazioni degli elfi guida e grazie a magici stratagemmi, si arriverà al piano -1, dove scoprire come le letterine si materializzano all’interno della filiera di smistamento e come vengono controllate una ad una. Sì, perché prima di mandare la lettera dei bambini al reparto produzione giocattoli, si effettua una dettagliata selezione dei manoscritti, attraverso il “magico controllore elfico”, un macchinone industriale che ha la capacità, grazie ad alcuni raggi ZETA, di poter scovare le lettere di bambini che tanto buoni poi probabilmente non sono stati, ma che nonostante tutto… riceveranno qualcosa?

Dopo questo breve tour gli ospiti verranno riportati in superficie, da un secondo magico ascensore simulatore, per proseguire il viaggio del Wonder Christmas Land.

IL TEATRO DELLA CITTA’ DEGLI ELFI

Tutti i visitatori sono attesi nel grande salone del teatro dove potranno divertirsi con un esilarante spettacolo realizzato dagli elfi artisti.

LA LUNA PARLANTE

Accedere alla Sala delle udienze di Babbo Natale non è una cosa semplice né comune. Si può provare attraverso l’alto dei tetti della città, alla ricerca del Grande Porta magica. È facile perdersi ma se si ha la fortuna di ricevere aito dalla Luna… tra filastrocche e indovinelli, ci si ritroverà sulla giusta strada.

L’UDIENZA CON BABBO NATALE e/o CON LA BEFANA

Finalmente ospiti del padrone di casa, nel suo salone delle udienze, bambini (e adulti!) avranno modo di parlare con Babbo Natale e/o con la Befana in persona per raccontargli esperienze e sogni e chissà, dire direttamente a loro magari quale regalo desiderano. Tutti i bambini riceveranno un dolce goloso dono, ma solo se si è davvero buoni!

WONDER CHRISTMAS LAND è il regno dell’eterna magia: ritenuto “genius loci” in terra del levante, si posiziona al secondo posto sul podio della sessione eventi per bambini 2019 del premio ITALIVE che “intende mettere in luce la capacità di estrarre la sintesi dei valori identitari del proprio territorio”.

BIGLIETTI: 15 euro bambini (dai 12 mesi in su) e 20 euro adulti. Gli appuntamenti speciali del 26, 27 e 28 dicembre con La Grande Cerimonia 18 euro bambini e 23 euro adulto.

Info e prenotazioni su www.wonderchristmasland.it e +393296373342.

Previsti spettacoli diurni su prenotazione riservati alle scuole.

Il percorso e gli allestimenti sono tutti esclusivamente al coperto. L’accesso a WCL è da Piazzetta dei Musicisti (scarpata del castello).



I LIBRI del WONDER CHRISTMAS LAND

Le atmosfere del WONDER CHRISTMAS LAND sono riprodotte in due libri interattivi per bambini suddivisi per target d’età: NIKOLAUS – La Leggenda del Natale e BRILLA – Storia di un Natale presente, scritti dagli stessi autori del WCL.

“Se non guardi su nel cielo come puoi contar le stelle? Che il Natale splenda sempre quando ce n’è più bisogno”.

Editi da VESEPIA e redatti dagli autori di WONDER CHRISTMAS LAND Alberto Greco e Roberto Mario Treglia, i testi sono realizzati ad hoc per un pubblico di bambini di scuola primaria e dell’infanzia: grazie ad una funzione “QR- code” la copertina e le pagine interne si animano come per magia e propongono ai piccoli fruitori audio-lettura assistita, animazioni, inedite colonne sonore e splendide tavole illustrate in movimento.

NIKOLAUS (Vesepia, 2020) è pensato in chiave propedeutica alla visita presso il nostro format teatrale: molti personaggi, tra cui l’elfo Dorobelto, protagonista della storia, e diversi quadri artistici animeranno le sale del percorso interattivo all’interno del castello. Tutto ciò offrirà spunti ricreativi ai docenti e un riscontro tangibile per piccoli spettatori che vedranno “in carne, ossa e calzamaglia a righe” i loro beniamini. La storia racconta di un elfo che insegue il suo sogno più grande, ovvero lavorare per Babbo Natale. Con l’aiuto del compagno Saetta e dal gufo Adalberico scoprirà le leggende più grandi del Natale e i misteri di Santa Claus. Adatto a scuole d’infanzia e primarie (+3 anni).

BRILLA (Vesepia, 2021) racconta la malinconica storia del Natale 2020, fin troppo presente nei nostri cuori, trascorso con distanza e tristezza e segnato dalla pandemia. Errico, un bambino di otto anni, combatterà contro il terribile Krampus, il demone che assopisce la gioia nei cuori della gente. Assistito da nonno Remigio e del suo cagnolone Carmelo cambieranno le sorti del Natale e la gioia tornerà a brillare per sempre. Anche questo testo troverà riscontro tangibile nel format con la riproduzione di ambientazioni e spettacoli interattivi. Adatto a scuole primarie (+7 anni).

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp