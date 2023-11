Gallipoli, il tandem Suez-Di Gennaro convince

Squadra che vince non si cambia. Allenatore che vince, anche. Potrebbe essere questo il ragionamento che corteggia la mente dei vertici societari in quel di Gallipoli, dove dopo l’esonero di mister Carrozza è arrivato un insperato successo contro la Fidelis Andria. La coppa Suez-Di Gennaro, incaricata di guidare la squadra nell’attesa che venisse eletto un nuovo tecnico ha ben figurato: dalla scelta del modulo (per la prima volta diverso dal 3-5-2) alla gestione dei momenti delicati di gara, fino al raggiungimento della vittoria.



Adesso in merito alla figura del nuovo allenatore non c’è più grande fretta. I profili di Mangiapane e Di Costanzo continuano ad essere sondati, ma non si esclude che si possa decidere di continuare a dare fiducia alla coppia Suez-Di Gennaro, tanto per capire se ci sono i presupposti per continuare a far bene. Di sicuro lo scontro diretto in programma per domenica prossima sarà dei più importanti in ottica salvezza. Si gioca contro la Palmese fanalino di coda: una gara da non sbagliare se si vorrà tenere a distanza l’ultimo posto ed evitare che i campani accorcino in classifica. L’impressione è che si attendera l’esito di questo incontro per decidere se affisare la panchina ad un nuovo tecnico, o se confermare un duo che ha già sorpreso tutti.

