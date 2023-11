Gallipoli, idea Mangiapane per la panchina

In casa Gallipoli prende consistenza l’ipotesi Benedetto Mangiapane per la panchina. Dopo le dimissioni del tecnico Alessandro Carrozza, il ds Mino Manta starebbe puntando con forza sull’ex fantasista. Per Mangiapane sarebbe un ritorno nel Salento dopo le esperienze da calciatore e allenatore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp