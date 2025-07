Gallipoli: guidava senza patente e in auto aveva oltre 1kg di droga

La Polizia ha arrestato un 30enne di Melissano

Nel pomeriggio di venerdì 4 luglio, durante un’attività di controllo del territorio, gli agenti del commissariato di Gallipoli hanno arrestato un trentenne di Melissano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’intervento è scattato nei pressi dello svincolo “Alezio/Ospedale”, quando una Fiat Punto con targa bulgara, che procedeva in maniera anomala nel traffico, ha attirato l’attenzione degli operatori. Fermato il veicolo, i poliziotti hanno identificato il conducente, risultato privo di documenti e con patente sospesa da oltre un anno.

Durante il controllo dell’auto, sul tappetino posteriore lato guida c’era una busta di carta con un panetto di hashish del peso di 1030 grammi e due involucri con 210 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha avuto esito negativo.

Accertamenti svolti in commissariato hanno rivelato che il mezzo utilizzato per il trasporto degli stupefacenti era stato noleggiato presso una società di “rent car” con sede a Gallipoli. A carico del conducente è stata inoltre elevata la sanzione prevista dal Codice della Strada per la guida con patente sospesa.

Il giovane, incensurato, è stato tratto in arresto. Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, la Polizia di Stato ha proceduto al sequestro della droga e del telefono cellulare in suo possesso. Il trentenne è stato trasferito nel carcere di Lecce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author