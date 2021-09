Gallipoli | Giovane fermato a Napoli con 55 cellulari, 11 rubati in Salento

É stato fermato per un controllo e addosso aveva 55 cellulari, di questi 11 rubati a Gallipoli. É successo a Napoli dove i carabinieri hanno denunciato per ricettazione un 24enne del Gambia, titolare di permesso di soggiorno, fermato per un controllo in piazza Principe Umberto e non è stato in grado di spiegare la provenienza dei telefoni cellulari che portava con se in uno zainetto. Il giovane aveva con se anche due personal computer, due cuffie wireless e una sim card. Tutto il materiale è stato sequestrato.