Gallipoli: GdF scopre b&b abusivi e lavoro in nero

Nell’ambito dei controlli nelle zone turistiche più frequentate del Salento, a Gallipoli, la Guardia di finanza ha scoperto impiegati in diverse attività commerciali dodici lavoratori in nero, tra cui anche alcuni percettori del reddito di cittadinanza.

Durante le verifiche, che hanno riguardato soprattutto la zona di Baia Verde, sono stati ritrovati anche b&b abusivi, con appartamenti utilizzati come case vacanze mai però dichiarati. Per due immobili sono stati accertati affitti evasi al fisco per oltre 40mila euro.

I controlli nelle attività commerciali sul litorale ionico della provincia di Lecce hanno riguardato anche l’omesso rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale e la mancata installazione del registratore telematico.

