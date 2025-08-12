Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli

GALLIPOLI – Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, intorno alle 4:10, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nei pressi del Parco Gondar, dove si era appena concluso un concerto. Una chiamata al numero di emergenza 112 segnalava la presenza sospetta di due persone, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furti con strappo di collane d’oro durante l’evento.

Giunti sul posto, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Gallipoli hanno trovato i due – un uomo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una donna di 22 anni – entrambi di origine napoletana e dichiaratisi marito e moglie. La coppia era stata nel frattempo bloccata dal personale della sicurezza, allertato da alcuni spettatori che li avevano riconosciuti come presunti autori dei furti.

Alla vista degli agenti, i due hanno mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Invitati a consegnare eventuali oggetti sospetti, la donna ha cercato di disfarsi di un fermacapelli in tessuto, apparentemente innocuo ma visibilmente rigonfio, gettandolo ai piedi di un arbusto. Un gesto che ha insospettito i poliziotti, i quali hanno prontamente recuperato l’oggetto: al suo interno, nascosti in una tasca con cerniera cucita artigianalmente, sono state trovate tre collane d’oro, tutte con le maglie spezzate, verosimilmente frutto di furti con strappo.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso. Secondo quanto emerso, la coppia si trovava in Salento per un soggiorno non organizzato, pianificato in modo improvvisato e senza una sistemazione stabile.

Al termine degli accertamenti, oltre al sequestro della refurtiva, è stato emesso nei confronti dell’uomo un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con effetto immediato e divieto di ritorno per almeno due anni.



