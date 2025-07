Gallipoli, è morto il bimbo di 7 anni trovato privo di sensi in piscina

Il piccolo Andrea era in vacanza con la famiglia, residente a La Spezia ma originaria della provincia di Lecce

Andrea, il bimbo di 7 anni trovato privo di sensi nella mattinata di domenica 20 luglio nella piscina di un parco acquatico a Gallipoli, non ce l’ha fatta.

Le sue condizioni, da subito definite critiche, sono peggiorate nella giornata di oggi, lunedì 21 luglio, fino al decesso avvenuto nel reparto di rianimazione dell’ospedale Sacro Cuore.

Il piccolo era in vacanza con la famiglia, residente a La Spezia ma originaria della provincia di Lecce. La giornata al parco, che avrebbe dovuto essere un momento di svago, si è invece trasformata in una tragedia ancora avvolta dall’incertezza.

Secondo le prime ricostruzioni, Andrea si sarebbe ritrovato nella parte più profonda della piscina, dove è stato notato privo di sensi dal padre, che ha immediatamente lanciato l’allarme. L’intervento tempestivo dei bagnini e dei soccorritori del 118 ha consentito di rianimarlo dopo lunghi tentativi, riuscendo a far ripartire il battito cardiaco. Tuttavia, i danni causati dalla prolungata assenza di ossigeno si sono rivelati troppo gravi.

La struttura, sprovvista di impianto di videosorveglianza, non ha potuto offrire elementi utili alla ricostruzione precisa dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze da chi era presente in piscina, ma finora i racconti non hanno consentito di delineare una dinamica certa.

Pare che il bambino non indossasse dispositivi di galleggiamento e che non fosse ancora in grado di nuotare. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto giocare con altri bambini, ma resta ignoto come sia finito nella vasca più profonda.

Diverse le ipotesi avanzate: potrebbe essersi allontanato dai genitori finendo accidentalmente nella zona per lui pericolosa, oppure essere stato colto da un malore in acqua. Un’altra possibilità è che stesse partecipando a un gioco di apnea e che abbia trattenuto il respiro più del dovuto. Tutte supposizioni, al momento prive di riscontri concreti.

La Procura di Lecce ha aperto un’indagine conoscitiva, senza indagati, e nelle prossime ore il magistrato incaricato potrebbe disporre l’autopsia per chiarire le cause esatte della morte.

