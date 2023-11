Gallipoli: è fatta per Giacomo Zappacosta

Il Gallipoli, in attesa di definire il nuovo allenatore, comincia a rinforzarsi. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il nuovo ds Mino Manta avrebbe chiuso l’accordo con l’esperto centrocampista Giacomo Zappacosta, che negli ultimi anni è stato protagonista con Gravina, Nardò e Brindisi. Zappacosta vanta presenze in carriera in B e C con Lecce, Pescara, Barletta e Martina. Per la scelta del nuovo allenatore, invece, l’impressione è che bisognerà attendere ancora qualche giorno.

