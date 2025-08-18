18 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gallipoli, due gambiani fermati con cocaina e hashish: denunciati

Dante Sebastio 18 Agosto 2025
centered image

Controlli straordinari della Polizia a Gallipoli, in località Baia Verde, hanno portato alla denuncia di due cittadini gambiani per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella tarda serata del 16 agosto gli agenti del Commissariato di Gallipoli, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, hanno fermato un 37enne a bordo di una bicicletta. Durante il controllo, è stato sorpreso con otto ovuli nascosti sotto la lingua contenenti circa 10 grammi di cocaina. Condotto in ospedale per scongiurare eventuali rischi legati all’ingestione, è stato poi accompagnato in commissariato e denunciato a piede libero.

Poco dopo, un’altra pattuglia ha fermato un 20enne nella stessa zona. Il giovane aveva nascosto negli indumenti intimi nove involucri di hashish, per un totale di 9 grammi. Anche lui è stato denunciato.

Per entrambi sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’eventuale applicazione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Dramma in Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lecce, Piazza Sant’Oronzo soffocata dagli abusivi: il decoro resta un miraggio?

17 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Nardò, tenta furto d’auto e aggredisce poliziotti: arrestato tunisino

17 Agosto 2025 Redazione

Tricase, porto cardio-protetto: arriva il defibrillatore pubblico

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, Ferragosto di sangue sulle strade: due morti

16 Agosto 2025 Gloria Roselli

Inchiesta Delli Noci, Congedo: rafforzati domiciliari: ora braccialetto elettronico

16 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

potrebbe interessarti anche

Gallipoli, due gambiani fermati con cocaina e hashish: denunciati

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bari, vicino il ritorno di Gaetano Castrovilli e contatti per Maggiore

18 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

“Salvini è un trimone”: bufera su Francesco Sarcina

18 Agosto 2025 Dante Sebastio

Dramma in Salento, turista romano muore folgorato da un fulmine

18 Agosto 2025 Dante Sebastio