Gallipoli, due gambiani fermati con cocaina e hashish: denunciati

Controlli straordinari della Polizia a Gallipoli, in località Baia Verde, hanno portato alla denuncia di due cittadini gambiani per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella tarda serata del 16 agosto gli agenti del Commissariato di Gallipoli, insieme al Reparto Prevenzione Crimine, hanno fermato un 37enne a bordo di una bicicletta. Durante il controllo, è stato sorpreso con otto ovuli nascosti sotto la lingua contenenti circa 10 grammi di cocaina. Condotto in ospedale per scongiurare eventuali rischi legati all’ingestione, è stato poi accompagnato in commissariato e denunciato a piede libero.

Poco dopo, un’altra pattuglia ha fermato un 20enne nella stessa zona. Il giovane aveva nascosto negli indumenti intimi nove involucri di hashish, per un totale di 9 grammi. Anche lui è stato denunciato.

Per entrambi sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’eventuale applicazione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author