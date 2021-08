Indagini sono in corso a Gallipoli per accertare l’origine dell’incendio che la scorsa notte ha distrutto due automobili in sosta davanti alla discoteca Ten Club nei pressi della Baia Verde. Si tratta in entrambi i casi di autovetture prese a noleggio da turisti: una Hyundai Tucson in uso ad un 23enne di Lamezia Terme e una Volkswagen Golf in uso ad un 28enne di Napoli. Sull’accaduto indagano i carabinieri .