Gallipoli: Donna sviene in acqua, bagnino le salva la vita

Il pronto intervento di un bagnino ha salvato la vita di una donna anziana, colta da malore mentre era in mare. È successo nel pomeriggio di venerdì 21 luglio al Lido Rivabella di Gallipoli.

Forse per le alte temperature del periodo, mentre la donna si trovava in mare ha perso conoscenza ed è svenuta cominciando a ingerire acqua. Tempestivo è stato l’intervento del bagnino, che dopo averla portata sul bagnasciuga è riuscita a rianimarla con varie manovre di salvataggio. Quando l’anziana ha ripreso conoscenza è stata trasportata in ospedale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp