Gallipoli, dichiarata morte celebrale per bimbo caduto in piscina

Arriva la conferma ufficiale da parte della Questura di Lecce. Per Andrea , il bambino di 7 anni di La Spezia soccorso domenica scorsa privo di sensi nella piscina di un acquapark di Gallipoli, è stata dichiarata la morte cerebrale. Trascorse le sei ore di osservazione nel reparto di Rianimazione del Sacro Cuore di Gesù dove era stato ricoverato, i sanitari dichiareranno la morte clinica.

Il piccolo, in vacanza con la famiglia originaria del basso Salento e residente a La Spezia, si trovava nella piscina più grande della struttura quando, per motivi ancora non chiari, ha perso i sensi. Chi lo ha notato ha subito lanciato l’allarme. I bagnini sono intervenuti portandolo a riva, dove il personale del 118 ha tentato per lunghi minuti di rianimarlo.

Sul caso è stata aperta un’indagine da parte della Procura di Lecce, al momento senza indagati. La dinamica dell’incidente resta incerta. La Polizia sta cercando di ricostruire i momenti precedenti al malore, ascoltando i testimoni presenti in piscina. Al momento, tuttavia, non è emersa una versione univoca dei fatti.

È certo che il bambino non indossasse braccioli e non sapesse nuotare con sicurezza. Alcuni presenti riferiscono di averlo visto giocare con altri coetanei, ma non è chiaro come sia arrivato nella zona più profonda. Tra le ipotesi, quella che Andrea sia sfuggito temporaneamente al controllo dei genitori e sia entrato per errore nella vasca profonda. Un’altra possibilità è che abbia avuto un malore improvviso oppure che stesse partecipando a un gioco in apnea, trattenendo il respiro oltre le sue capacità. Tutte ipotesi prive, al momento, di riscontri certi.

