Gallipoli | Denunciato molestatore. Si tratta di un 70enne tarantino

Fine di un incubo per alcune donne di Gallipoli molestate da un uomo che con la scusa di chiedere alcune informazioni si si sarebbe approcciato a loro per poi compiere atti di autoerotismo. La sua presenza nei pressi dei lidi di Baia Verde, luogo dei fatti, è stata segnalata da più persone al 113 che hanno fornito una descrizione fisica ed una parte della sequenza alfanumerica della targa dell’auto a bordo della quale è stato sempre visto l’uomo masturbarsi. Il 70enne, originario della provincia di Taranto, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Gli agenti lo hanno anche multato per un importo di circa 2.500,00 per revisione scaduta, per patente scaduta e per essere alla guida di veicolo la cui circolazione era stata sospesa, ed è stato anche segnalato al Prefetto di Taranto per uso personale, a scopo non terapeutico, di sostanza stupefacente, perché durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso circa 5 grammi di marijuana.