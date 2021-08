Gallipoli | Colpi di pistola contro l’ingresso di una palazzina in centro

Risveglio da incubo in via Kennedy a Gallipoli dove un uomo, armato di mitraglietta, ha esploso diversi colpi di pistola, se ne contano una quindicina. Alla base una storia d’amore, evidentemente, finita male. Pare che nei paraggi vi fosse la ex con un amico. Alla vista dell’arma i presenti sono fuggiti tutti e lui ha sparato contro l’ingresso di uno stabile residenziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia.