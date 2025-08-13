Gallipoli, collane rubate e nascoste nel fermacapelli: denunciati

Un ingegnoso sistema che avrebbe permesso a una giovane coppia di marito e moglie di rubare diversi monili e collanine d’oro, che andavano a finire ben celati all’interno di un fermacapelli, quello indossato dalla donna.

Nella notte tra l’11 e il 12 agosto, intorno alle 4:10, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti a Gallipoli, nelle vicinanze di Parco Gondar, dove si era appena concluso un concerto. Una chiamata al numero di emergenza 112, infatti, aveva segnalato la presenza sospetta di due persone, un uomo e una donna, ritenuti responsabili di furti con strappo di collane d’oro durante l’evento.

Giunti sul posto, i poliziotti del Commissariato di Gallipoli hanno trovato i due – un ragazzo di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, e una ragazza di 22 – entrambi di origine napoletana e dichiaratisi marito e moglie. La coppia era stata nel frattempo bloccata dal personale della sicurezza, allertato da alcuni spettatori.

Alla vista degli agenti, i due hanno mostrato segni di nervosismo e insofferenza. Invitati a consegnare eventuali oggetti sospetti, la donna ha cercato di disfarsi di un fermacapelli in tessuto, visibilmente rigonfio, gettandolo ai piedi di un arbusto. Un gesto che ha insospettito i poliziotti, i quali hanno prontamente recuperato l’oggetto: al suo interno, nascosti in una tasca dotata di cerniera cucita artigianalmente, sono state trovate tre collane d’oro, tutte con le maglie spezzate, con tutta probabilità frutto di furti con strappo.

I due sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso. Secondo quanto emerso, la coppia si trovava in Salento per un soggiorno non organizzato e senza una sistemazione stabile.

Al termine degli accertamenti, oltre al sequestro della refurtiva, è stato emesso nei confronti dell’uomo un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Gallipoli, con effetto immediato e divieto di ritorno per almeno due anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author