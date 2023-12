Gallipoli, Cavallaro: “Gara condizionata dal rigore generoso”

Al termine del match perso in Salento contro la Team Altamura, il vice allenatore del Gallipoli Giovanni Cavallaro ha commentato così la sconfitta dei suoi: “La pioggia ha condizionato la qualità del gioco di entrambe le squadre. Il primo tempo è stato molto equilibrato, la ripresa è stata invece condizionata dal rigore dubbio concesso a loro. Sotto di un gol abbiamo messo in campo un attaccante in più e questo ci ha portato ad aprirci ed a concedere qualcosa ad una squadra che altro non attendeva. Ai ragazzi non posso che dire grazie perché stiamo crescendo. Oggi avevamo tante assenze, fra cui quella dei tre centrali di difesa titolari. Non conosco strada diversa dal lavoro per riprenderci. Sono stato costretto a mettere subito in campo tre dei calciatori arrivati poche ore fa”.

