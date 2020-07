Gallipoli, bocciata la proposta del Codacons: confermato Bob Sinclar alla Praja

Condividi

Ha dato esito positivo l'incontro che si è svolto questo pomeriggio tra il neo Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, e le forze dell'ordine per fare il punto della situazione sui controlli anti covid. Tra gli argomenti anche il via libera a una delle serate più attese della stagione estiva, ovvero, la presenza del dj Bob Sinclar, giovedì 30 luglio, alla Praja di Gallipoli. Il Codacons aveva proposto la sospensione dell'evento accusando la nota discoteca di non rispettare le misure basilari di contenimento del covid-19. Le forze dell'ordine, che in queste settimane hanno più volte monitorato il locale, avrebbero sottolineato al Prefetto il rispetto delle norme non ravvisando criticità. La serata, dunque, si svolgerà regolarmente nel rispetto dei limiti imposti dalla Regione Puglia.