Gallipoli, auto prende fuoco dopo lo schianto sulla Ss101

Incidente mortale poco prima di mezzogiorno sulla SS 101 Gallipoli - Lecce, all'altezza di Galatone. Un 44enne, alla guida di una Fiat Grande Punto, è uscito fuori strada andando a schiantarsi contro il guard-rail. Dopo lo schianto, il mezzo ha preso fuoco. L'uomo Fabio Casole, originario della Svizzera ma residente nte a Gallipoli, ha fatto un tempo a scendere dall'auto e a percorrere un po' di metri a piedi, ma poco dopo si è accasciato per terra ed è morto. Sul posto polizia, vigili del fuoco e 118. Le indagini sono in corso e l'incidente non ha coinvolto altri mezzi.