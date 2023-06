Gallipoli, arriva il progetto”Io Posso”, per un mare accessibile a tutti

Il mare di e per tutti: anche il Comune di Gallipoli supporta il progetto IO POSSO – La Terrazza, format nato nel 2015 a San Foca di Melendugno (Le) da un’idea di Gaetano Fuso (1976-2020), con il supporto della moglie Giorgia Rollo e di un gruppo di amici e sostenitori. Il progetto ha rappresentato il primo accesso attrezzato al mare sorto in Italia per persone affette da SLA, patologie neuromotorie e altre gravi disabilità motorie, dunque anche tracheotomizzate o dipendenti da macchinari elettrici. Si tratta del fiore all’occhiello del progetto solidale nazionale IO POSSO, che ha preso avvio otto anni fa proprio attorno al visionario Gaetano, salentino, assistente capo della Polizia di Stato, nominato, tra l’altro, “Cavaliere della Repubblica” dal Presidente Mattarella nel 2018 proprio per quella Terrazza che finora ha già fatto sentire “liberi di essere felici” oltre un migliaio di ospiti con disabilità.

Dal 2022 La Terrazza di IO POSSO ha raddoppiato nel Salento. L’associazione 2HE-IO POSSO ha inaugurato una nuova struttura a Gallipoli, grazie alla collaborazione nata con il Gruppo Caroli Hotels. La “Terrazza” IO POSSOGallipoli offre servizi di prenotazione, accesso, ausili, personale qualificato per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare totalmente gratuiti sia per gli ospiti con disabilità che per i loro accompagnatori, proprio come il format già rodato della “gemella” sull’Adriatico. Entrambe le strutture dispongono di 2 ampi bagni completamente attrezzati, anche con doccia calda, ulteriori docce esterne, un box infermieristico attrezzato, differenti ausili per l’ingresso in acqua, adatti a conformazioni fisiche diverse, personale infermieristico ed assistenziale, un’ampia passerella che consente l’agevole spostamento con la sedia a rotelle.

Quest’anno il comune di Gallipoli ha scelto di contribuire e supportare il progetto gallipolino in vista della stagione estiva. Da giugno a settembre sarà possibile infatti usufruire dei suddetti servizi presso l’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli.

Dichiara il sindaco Stefano Minerva: “Siamo orgogliosi di questo perché Gallipoli deve essere accessibile e a disposizioni di tutti, le bellezze e la fruibilità del mare devono essere garantite a tutti allo stesso modo. Questo supporto da parte dell’Ente è un aiuto che parla alla comunità e al territorio e che racchiude tutto l’amore verso l’umanità che è necessario palesare in momenti di difficoltà come questi”.

Aggiunge Tonia Fattizzo, assessore al Welfare: “Siamo entusiasti di aver accolto questo progetto, perché crediamo nell’importanza di promuovere l’inclusione quanto più possibile sul nostro territorio. In particolare, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che, a seguito di una diagnosi di disabilità, incontrano nella quotidianità una serie di problematiche e criticità. La collaborazione con le associazioni risulta pertanto fondamentale per una città che si impegna ad essere accogliente e inclusiva, ma al tempo stesso attenta e rispettosa”

Giorgia Rollo, referente progetto IO POSSO: “ Siamo contenti di ricevere in questo secondo anno di apertura sul litorale ionico il contributo del comune di Gallipoli. È un importantissimo gesto di collaborazione da parte dell’amministrazione comunale che ci aiuta a coprire gli oltre 35.000 euro che l’associazione deve sostenere per i costi di gestione della struttura, interamente costruita dal Gruppo Caroli Hotels, che offre servizi completamente gratuiti alle persone con disabilità e ai loro familiari. Ci auguriamo vivamente che la collaborazione continui e che il contributo possa essere garantito anche nelle prossime stagioni ma anche che sia preso ad esempio dai comuni e dagli enti limitrofi dai quali proviene il 70% degli ospiti che abbiamo accolto la scorsa estate. Intorno alla struttura di Gallipoli può nascere una bella rete di collaborazioni come già sta avvenendo, sempre per la prossima stagione, anche con i Comuni di Matino e San Cesario e con la Rsa Casa Serena di Matino”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp