Gallipoli, aggressioni in discoteca: denunciati in sei

Notte di paura quella del 19 agosto all’esterno della discoteca Riobo di Gallipoli, dove si sono verificati due distinti episodi di aggressione, i cui responsabili sono stati individuati e denunciati dalla polizia. Si tratta di un gruppo composto da sei giovani turisti foggiani, di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Intorno alle 4 di notte due equipaggi del commissariato di Gallipoli sono intervenuti davanti al locale a seguito di una segnalazione di aggressione giunta sulla linea di emergenza 112.

Uno dei due attacchi di violenza è scaturito da un equivoco: un 19enne di Galatina è stato aggredito e picchiato nei parcheggi da un gruppo di circa dieci persone, dopo che uno di loro lo aveva scambiato per un ragazzo con cui poco prima aveva avuto una discussione sulla pista da ballo. Nel tentativo di fuga il 19enne è caduto per terra, venendo raggiunto dagli inseguitori che hanno iniziato a malmenarlo, colpendo anche un suo amico accorso in aiuto. Solo l’intervento della security ha evitato il peggio facendo scappare il gruppo in auto.

Poco dopo, due ragazzi egiziani di 20 e 23 anni hanno denunciato alla polizia di essere stati aggrediti dalla stessa combriccola. Uno dei due, infatti, era il soggetto che il gruppo di facinorosi stava cercando di individuare fuori dal locale, nel momento in cui si è verificato lo scambio di persona. In questo caso, l’assalto era avvenuto a seguito del tentativo del ragazzo egiziano di farsi restituire una collanina d’oro che il gruppo gli aveva strappato dal collo in pista.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e ad approfonditi controlli, la polizia è riuscita a identificare il gruppo di aggressori, rintracciandoli in un appartamento a Baia Verde: nelle loro stanze sono stati trovati carte d’identità rubate, due collane spezzate, l’orologio di una delle vittime e diverse dosi di hashish e cocaina.

Due di loro, una coppia di fratelli di 27 e 19 anni sono stati denunciati per lesioni aggravate. Il più piccolo anche per il furto con strappo della collana. Tutti e sei sono stati inoltre denunciati in stato di libertà per ricettazione per via dei documenti e degli oggetti rubati trovati in loro possesso.

