Gallipoli | Affittuari non dichiarati, scatta la denuncia

A Baia Verde di Gallipoli, in uno dei tanti appartamenti da cui provengono urla e schiamazzi notturni, gli Agenti di Polizia del locale Commissariato, a seguito di un controllo approfondito con le specifiche Banche Dati, hanno “pizzicato” ancora una volta un trasgressore del portale “alloggiatiweb”.

La proprietaria dell’appartamento controllato dai poliziotti ha confessato di aver affittato l’appartamento senza comunicare le generalità delle persone a cui l’aveva affittato, aggiungendo di non essere neanche registrata sul portale “alloggiatiweb” della Polizia di Stato. Per questo motivo, la proprietaria è stata denunciata per aver omesso di comunicare alla Questura competente le generalità delle persone alloggiate.