10 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Gallipoli, accordo per la sicurezza della movida: steward in azione ad agosto a Baia Verde

Maria Teresa Carrozzo 10 Agosto 2025
centered image

La movida estiva di Baia Verde sarà sorvegliata da personale qualificato grazie al nuovo protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Gallipoli e il SILB-FIPE, il Sindacato italiano locali da ballo. L’accordo, valido per l’anno 2025, prevede l’impiego di sei steward formati per attività di controllo in contesti aggregativi, con il compito di presidiare le aree pubbliche, prevenire situazioni di degrado e supportare la Polizia Locale nelle ore di maggior afflusso.

Il servizio sarà operativo dal 9 al 31 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 7 del mattino, periodo critico per la gestione della sicurezza e del decoro urbano. Gli steward, facilmente riconoscibili grazie a pettorine e segni distintivi, avranno funzioni di osservazione, dissuasione e segnalazione di comportamenti potenzialmente pericolosi alle forze dell’ordine, senza alcun potere repressivo o sanzionatorio.

Il protocollo stabilisce che il Comune coordinerà le attività tramite il Corpo di Polizia Locale, mentre il SILB si farà carico della selezione del personale e della copertura integrale dei costi. Tra i compiti degli steward anche il presidio delle aree verdi e degli spazi pubblici più frequentati, la vigilanza durante eventi e spettacoli e, se necessario, l’ausilio nelle operazioni di filtraggio per gestire l’eccessivo affollamento.

L’iniziativa, ispirata alle linee guida ministeriali e alle recenti esperienze di sicurezza partecipata, punta a garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento, la tutela della quiete pubblica e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e dei turisti.

About Author

Maria Teresa Carrozzo

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Darsena di San Cataldo, la proposta: una “diga a saracinesca” per fermare la Poseidonia

10 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Taviano, scontro politico per le pagine istituzionali del Comune

9 Agosto 2025 Gloria Roselli

Salento, turismo in affanno? Minerva: “I conti a fine stagione”

9 Agosto 2025 Gloria Roselli

Max Gazzè e Calabria Orchestra, apertura travolgente per “Bande a Sud”

9 Agosto 2025 Redazione

Tiggiano, proposta di legge “Guglielmo Minervini”: il punto

9 Agosto 2025 Gloria Roselli

Brindisi, intimidazione BMS: sindaco Marchionna, “Non fermeranno il rilancio”

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Darsena di San Cataldo, la proposta: una “diga a saracinesca” per fermare la Poseidonia

10 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Gallipoli, accordo per la sicurezza della movida: steward in azione ad agosto a Baia Verde

10 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Bari Santo Spirito, in fiamme il panificio: cortocircuito dal frigo

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, palpeggia ragazza in centro: 67enne arrestato per violenza sessuale

10 Agosto 2025 Antonella Fazio