Gallipoli, accordo per la sicurezza della movida: steward in azione ad agosto a Baia Verde

La movida estiva di Baia Verde sarà sorvegliata da personale qualificato grazie al nuovo protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Gallipoli e il SILB-FIPE, il Sindacato italiano locali da ballo. L’accordo, valido per l’anno 2025, prevede l’impiego di sei steward formati per attività di controllo in contesti aggregativi, con il compito di presidiare le aree pubbliche, prevenire situazioni di degrado e supportare la Polizia Locale nelle ore di maggior afflusso.

Il servizio sarà operativo dal 9 al 31 agosto, nella fascia oraria compresa tra le 2 e le 7 del mattino, periodo critico per la gestione della sicurezza e del decoro urbano. Gli steward, facilmente riconoscibili grazie a pettorine e segni distintivi, avranno funzioni di osservazione, dissuasione e segnalazione di comportamenti potenzialmente pericolosi alle forze dell’ordine, senza alcun potere repressivo o sanzionatorio.

Il protocollo stabilisce che il Comune coordinerà le attività tramite il Corpo di Polizia Locale, mentre il SILB si farà carico della selezione del personale e della copertura integrale dei costi. Tra i compiti degli steward anche il presidio delle aree verdi e degli spazi pubblici più frequentati, la vigilanza durante eventi e spettacoli e, se necessario, l’ausilio nelle operazioni di filtraggio per gestire l’eccessivo affollamento.

L’iniziativa, ispirata alle linee guida ministeriali e alle recenti esperienze di sicurezza partecipata, punta a garantire un equilibrio tra il diritto al divertimento, la tutela della quiete pubblica e la salvaguardia dell’incolumità dei cittadini e dei turisti.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l'Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in "Giornalismo di massa" presso l'Università Lum di Roma ed in "Comunicazione politica" presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.