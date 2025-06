Gallipoli, 30enne arrestato per maltrattamenti e resistenza alla Polizia

La Polizia ha arrestato un 30enne di Gallipoli, ritenuto responsabile di maltrattamenti nei confronti dei familiari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nei giorni precedenti i familiari del 30enne, già noto alle forze dell’ordine, avevano sporto diverse denunce segnalando minacce ripetute e continui ammanchi di denaro, che l’uomo avrebbe utilizzato per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

Gli agenti della Volante del commissariato di Gallipoli sono intervenuti in tre occasioni nella stessa giornata nell’abitazione della famiglia. Nei primi due interventi sono stati rilevati i danneggiamenti compiuti all’interno dell’abitazione. Durante il terzo intervento i poliziotti hanno sorpreso l’uomo mentre stava aggredendo verbalmente e fisicamente i familiari, costringendo la madre a barricarsi in una stanza per mettersi al sicuro.

Non riuscendo a raggiungerla, l’indagato ha riversato la sua rabbia sugli arredi esterni dell’abitazione. All’arrivo degli agenti ha opposto resistenza, tentando di sottrarsi all’arresto con calci e spintoni, causando il ferimento di alcuni operatori di polizia.

Al termine degli accertamenti, e su disposizione del magistrato di turno, il 30enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Borgo San Nicola di Lecce.

