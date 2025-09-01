Gallicchio, scontro tra due moto: in rianimazione i conducenti

GALLICCHIO – Un grave incidente si è verificato nella serata di domenica 31 agosto lungo la SS92, all’altezza del km 84,500, in territorio di Gallicchio (Pz). Coinvolti alcuni motociclisti che viaggiavano in direzione opposta. Due mezzi si sono scontrati frontalmente. I conducenti sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza, dove sono ricoverati in rianimazione. Un terzo ferito, invece, in condizioni meno preoccupanti, è stato trasferito all’ospedale di Villa d’Agri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118.
