Galleggiava in mare senza vita: tartaruga Caretta Caretta recuperata

TARANTO: Una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata recuperata senza vita nello specchio d’acqua antistante il lungomare Vittorio Emanuele III, all’altezza del piazzale Lenin, a Taranto. A recuperarla sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento portuale, intervenuti con precisione e tempestività.

L’operazione di recupero è avvenuta dall’alto: i soccorritori, affacciati dal parapetto, hanno utilizzato una fune per issare la tartaruga e riportarla sulla strada. L’ esemplare è stato preso in carico dai veterinari dell’Asl di Taranto per i dovuti accertamenti. Al momento non sono ancora chiare le cause del decesso: sarà l’autopsia veterinaria a chiarire le circostanze

La Caretta caretta è una specie protetta, fortemente minacciata da inquinamento, plastica e traffico marittimo. La sua presenza lungo le coste ioniche è frequente, ma casi come questo richiamano l’attenzione sull’urgenza di tutelare l’ambiente marino.

