Galella (FdI) presenta mozione per portare a Potenza il raduno europeo Harley Davidson

POTENZA – “Sono entusiasta di annunciare di aver ottenuto la firma di tutto il consiglio, tranne i 5 stelle, affinchè venga organizzato nei prossimi 5 anni il Raduno Annuale Europeo Harley Davidson a partire dal 2026”. Lo afferma il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella. “Sono circa 100.000 gli appassionati di motociclette che partecipano a questo evento che dura 4 giorni con arrivi da tutta Europa e che in molti casi si trattengono anche 10 giorni. Star del cinema, turisti da tutta Europa, un indotto economico e culturale e UNA ATTENZIONE MEDIATICA MONDIALE. La Montagna Lucana e la Basilicata faranno impazzire i partecipanti. Dolomiti, boschi, strade costiere, scenari incredibili da vivere in moto. Allungare la stagione per le attività ricettive e trovare 100 mila nuovi promotori della nostra terra meravigliosa. Potenza, con la sua posizione strategica e le sue infrastrutture, sarà protagonista di questa grande manifestazione, un’opportunità unica per promuovere il nostro territorio, valorizzare il turismo e creare nuove occasioni di crescita per tutta la regione Basilicata. Il mio obiettivo è lavorare insieme alle istituzioni e agli organizzatori per garantire il successo di questa iniziativa, mettendo in risalto le bellezze e le potenzialità della nostra terra. In Austria da 5 anni partecipano 100 mila persone con ricadute economiche calcolate in circa 100 milioni di euro”, conclude Galella.

