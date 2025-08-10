10 Agosto 2025

Galatone si raccoglie per “L’Alba degli angeli”: memoria e impegno per la sicurezza stradale

Maria Teresa Carrozzo 10 Agosto 2025
centered image

Nella suggestiva cornice delle prime luci di San Lorenzo, la comunità di Galatone si è riunita ancora una volta presso “La Reggia” per un appuntamento che, dal 2017, è diventato un simbolo dell’estate galatonese: “L’Alba degli angeli”.

 

L’evento, voluto dall’Amministrazione comunale e promosso insieme alle associazioni “Alla Conquista della Vita”, Pro Loco Galatone e Metoxè, con il patrocinio di numerosi Comuni e della Provincia di Lecce, nasce per tenere viva la memoria delle vittime della strada e per richiamare l’attenzione sulla sicurezza alla guida.

La data scelta non è casuale: il 10 agosto ricorda il tragico incidente del 2008 in cui persero la vita sette giovani di Galatone. Un dolore inciso nella memoria collettiva, che ogni anno diventa occasione di riflessione e monito per tutta la comunità.

 

 

All’iniziativa sono intervenuti il sindaco Flavio Filoni, il parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù don Piero Nestola, il presidente dell’associazione “Alla Conquista della Vita” Walter Gabellone e la presidente di Metoxè Simona Mosco. Dopo un momento di preghiera e gli interventi istituzionali, la serata si è aperta alla musica grazie alle esibizioni di don Piero Nestola e Antonio Ancora.

L’evento si è svolto con il supporto della Polizia Locale e dei volontari della Protezione Civile, mentre i titolari del ristorante “La Reggia” hanno offerto la loro collaborazione logistica.

“L’Alba degli angeli” si conferma così non solo un momento di commosso ricordo, ma anche un impegno condiviso per promuovere la cultura della sicurezza stradale, affinché tragedie come quella del 2008 non si ripetano più.

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista

centered image

