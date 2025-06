Galatone, aggredita durante una diretta su TikTok: denunciato il compagno

GALATONE: Stava guardando una diretta su TikTok quando ha riconosciuto una sua cliente vittima di un’aggressione. Non ha esitato a chiamare il 112, permettendo così alla polizia di intervenire in tempo e impedire conseguenze più gravi. È accaduto a Galatone.

La segnalazione è partita da un cittadino che ha assistito in tempo reale alla violenza trasmessa sui social. Gli agenti del commissariato di Nardò sono riusciti a risalire in breve tempo all’abitazione dell’uomo e, una volta giunti sul posto, hanno udito forti urla provenire dall’interno. Dopo essersi qualificati, avrebbero sentito l’aggressore minacciare la donna con queste parole: «Hai chiamato la polizia? Quando se ne vanno ti uccido.»

A quel punto i poliziotti hanno forzato l’ingresso e immobilizzato l’uomo. La vittima, una 31enne con disabilità psichica che la rende non autosufficiente in diverse attività quotidiane, era in lacrime e in forte stato di agitazione. Ha raccontato agli agenti di essere stata colpita dal compagno. Trasportata in ospedale, le è stato diagnosticato un trauma policontusivo da violenza domestica, con una prognosi di 10 giorni.

L’uomo, originario di Nardò, è stato denunciato a piede libero. Su disposizione delle autorità è stato immediatamente allontanato dalla casa, mentre la donna è stata affidata alla madre.

