Galatina-UC Bisceglie 2-2: spettacolo e quattro gol allo Specchia

Finisce con un pareggio ricco di emozioni la sfida della 3ª giornata di Eccellenza pugliese tra Galatina e Unione Calcio Bisceglie. Allo stadio Giuseppe Specchia la gara termina 2-2, con gli uomini di Rumma che prima passano in vantaggio, poi subiscono la rimonta dei padroni di casa e infine trovano il gol del definitivo pareggio con Saani, protagonista assoluto del match.

Gli ospiti sbloccano il risultato al 10’, quando Farinola sfonda sulla sinistra e serve in mezzo Saani, che dopo una prima conclusione respinta insacca l’1-0. La risposta del Galatina è immediata: al 14’ Valentini trova un sinistro a giro che si infila sotto l’incrocio per l’1-1. L’Unione prova a rendersi nuovamente pericolosa con Morra e Ramos, ma il risultato resta in equilibrio fino all’intervallo.

In avvio di ripresa i padroni di casa ribaltano la gara: al 6’ Vigliotti trasforma magistralmente un calcio di punizione, firmando il 2-1. La reazione dei biscegliesi porta la firma di Saani, che al 19’ sfrutta un’azione di Cappellari e realizza il 2-2. L’Unione spinge nel finale con Koné, D’Elia e Divittorio, ma non trova il gol della vittoria.

Al triplice fischio resta il rammarico per i ragazzi di Rumma, che raccolgono il primo punto esterno della stagione. Adesso nel mirino ci sono i due impegni contro il Bitonto: prima in Coppa, poi in campionato.

Galatina-UC Bisceglie 2-2

Marcatori: 10’ p.t. Saani (U), 14’ p.t. Valentini (G), 6’ s.t. Vigliotti (G), 19’ s.t. Saani (U).

GALATINA: Arnesano (21′ s.t. Castri), Liquori (21′ s.t. Avantaggiato), Signore, Vigliotti (38′ s.t. Giglio), Valentini, Dell’Anna, Trofo, Martano (38′ s.t. Colao), Oliveros (21′ s.t. Monteduro), Piccinno All. Mazzeo. Panchina: Lauretti, Monteduro, Colao, Giglio, Mauro, Maraschio, Castri, Avantaggiato, Miglietta.

UNIONE CALCIO (3-5-2): Lullo, Bufi, Bocchino, Talin, Cappellari, Morra, Ngom (11′ s.t. Koné), D’Elia (37′ s.t. Fracchiolla), Farinola (37′ s.t. Divittorio), Ramos (28′ s.t. Zinetti), Saani (44′ s.t. Diomandé) All. Rumma. Panchina: Rocchitelli, Lobasso, Divittorio, Diomandé, Soldani, Caputo, Zinetti, Koné, Fracchiolla.

Arbitro: Ivo D’Ambrosia (Brindisi). Assistenti: Giuseppe Garofalo (Bari), Dario Gagliardi (Molfetta).

Note: Recuperi: 2′ p.t. 5′ s.t.

Ammoniti: 5′ s.t. Ngom (U), 13′ s.t. Liquori (G)

