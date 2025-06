Galatina, truffa da 40mila euro: denunciato il responsabile

Un sofisticato schema di phishing ai danni di un imprenditore di Galatina è stato sventato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale, con la collaborazione della Questura di Napoli. La truffa, che aveva fruttato al malvivente 40mila euro, si è conclusa con la denuncia del presunto autore e la restituzione dell’intera somma alla vittima.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando l’imprenditore, dopo aver ricevuto un sms apparentemente inviato dal proprio istituto di credito, era stato indotto a contattare un numero verde per bloccare un finto pagamento di 10mila euro. Dall’altro capo della linea, un sedicente operatore bancario, inscenando una situazione di emergenza, lo aveva avvisato di un secondo tentativo di prelievo per una cifra ancora più alta: 50mila euro.

Pochi minuti dopo, la vittima riceveva un’ulteriore telefonata, questa volta apparentemente proveniente dal centralino della Questura di Lecce. Un falso operatore della Polizia di Stato gli confermava la necessità di trasferire immediatamente il denaro su un conto “sicuro”, fornendo un IBAN.

Ingannato dal tono rassicurante e credendo di essere assistito da veri agenti, l’uomo si era recato in banca per disporre il bonifico. Solo in seguito, dopo essere stato invitato a formalizzare la denuncia presso la Polizia Postale, si era accorto del raggiro. Il numero della Questura era stato clonato e nessun operatore lo aveva realmente contattato.

Avviate le indagini, gli investigatori del Commissariato di Galatina, con il supporto della Polizia Postale e della Questura di Napoli, sono riusciti a risalire all’identità del presunto truffatore: un soggetto residente in Campania, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.

Il truffatore è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente. La somma sottratta, pari a circa 40mila euro, è stata sequestrata e restituita all’imprenditore su disposizione della Procura di Napoli.

Come precisato dalle forze dell’ordine, i provvedimenti adottati in questa fase dell’inchiesta non implicano responsabilità definitive, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

