Galatina, troppi dispositivi informatici: indagati per ricettazione

Due cittadini extracomunitari di 27 e 44 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per ricettazione a Galatina dalla Polizia di Stato, dopo essere stati trovati in possesso di numerosi cellulari e dispositivi informatici.

Tutto è iniziato nella giornata del 22 agosto, quando due ragazzi residenti a Caserta e in vacanza a Gallipoli hanno denunciato agli agenti del commissariato di Galatina il furto del telefono di uno di loro, riferendo che sarebbe avvenuto in una discoteca della Città Bella. Due giorni dopo, nella serata del 24 agosto, i due giovani si sono presentati nuovamente negli uffici della Polizia raccontando di aver scoperto dove si trovasse il cellulare del quale avevano denunciato il furto.

I due turisti, utilizzando la geo localizzazione ancora attiva sullo smartphone, sarebbero giunti nei pressi di un laboratorio di riparazione di telefoni non molto distante dal commissariato di Galatina, all’interno del quale avrebbero notato la presenza dei due presunti ladri intenti a trattare con il tecnico del negozio nel tentativo di vendere il cellulare rubato. Nello stesso momento i giovani hanno notato anche il documento di uno di loro nelle mani di un indagato, anche questo oggetto di furto durante la nottata in discoteca.

Così, gli agenti si sono presentati immediatamente nella bottega, denunciando i due uomini all’autorità giudiziaria dopo aver restituito alle vittime gli oggetti sottratti.

Le perquisizioni nelle rispettive case del 44enne e del 27enne hanno poi permesso di scoprire la presenza di altri cellulari e numerosi dispositivi informatici come tablet, pc e cuffie bluetooth, dei quali gli indagati non hanno saputo fornire la provenienza, oltre ad una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Sono in corso ulteriori indagini da parte dei poliziotti per rintracciare i proprietari degli oggetti sequestrati.

