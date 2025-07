Galatina, sette volti nuovi e tre conferme per la stagione 2025/2026

L’ASD Galatina Calcio ha ufficializzato una lunga serie di operazioni in entrata e tre conferme importanti per la rosa che affronterà la stagione sportiva 2025/2026. Tra i volti nuovi spicca quello dell’attaccante argentino Genaro Ezequiel Oliveros (classe 2000), prima punta nativa di Buenos Aires, cresciuto calcisticamente nel Defensores de Belgrano, con cui ha militato anche in prima squadra nella quarta divisione argentina. Giunto in Italia nel 2020, ha proseguito il suo percorso tra Marche, Calabria, Sicilia, Basilicata e infine Puglia, dove ha vestito le maglie di Atletico Racale e Polimnia.

Tra gli under, si unisce al club Federico Colao (2007), difensore cresciuto calcisticamente nell’ASD Olimpia Francavilla, poi nel settore giovanile del Taranto e infine nella Primavera del Foggia, dove ha partecipato al ritiro estivo con la prima squadra e disputato un’amichevole.

In attacco arriva anche Alessio Castrì (classe 1997), esterno offensivo formatosi nei settori giovanili di Udinese e Pordenone. Tornato in Puglia, ha giocato con San Severo in Serie D e successivamente con Racale, Ugento, Maglie ed infine con il Taurisano in Promozione.

Tra i nuovi centrocampisti si segnalano Lorenzo Piccinno, cresciuto nelle giovanili del club di Fabrizio Miccoli a San Donato, poi in quelle di Lecce e Francavilla, e con esperienze a Otranto tra Eccellenza e Promozione. Centrocampista esterno, si distingue per capacità di dribbling e spinta offensiva. A lui si aggiunge Davide Dollorenzo, giovane ma già esperto, con trascorsi in Virtus Matino, Galatone, Trepuzzi e una positiva parentesi finale a Città di Otranto.

Anche Matteo Valentini approda al Galatina dopo diverse stagioni trascorse tra Eccellenza e Promozione sempre con il Città di Otranto. Centrocampista centrale, porta determinazione e voglia di affermarsi. A completare il centrocampo arriva anche Emanuele Trofo, profilo esperto con esperienze anche in Serie D.

Il club ha inoltre annunciato la riconferma di tre giocatori molto apprezzati dall’ambiente: il galatinese Alessio Candido, instancabile centrocampista già protagonista nella scorsa stagione; Stefano Signore, elemento di grande equilibrio e carisma in mezzo al campo; e Jose David Mora Padilla, difensore centrale solido, motivato e pronto a dare continuità al suo rendimento con i colori biancostellati.

