Galatina | Scoperta autofficina adibita all’assemblaggio di auto rubate

Un 56 enne di Cutrofiano, proprietario di un deposito, è stato denunciato dai poliziotti della Questura di Lecce per ricettazione. All’interno è stata rinvenuta una LAND ROVER modello RANGE ROVER, sprovvista di entrambe le targhe, con vetro posteriore destro infranto e parte del cruscotto già parzialmente smontata. Il mezzo è risultato rubato ad Ugento lo scorso 7 luglio. L’uomo, vistosi alle strette, ha ammeso la provenienza del veicolo nonché di ulteriori parti meccaniche e di carrozzeria di altri veicoli, sempre oggetto di furti, consegnatigli a suo dire da alcuni soggetti che conosceva solo di vista e riferendo di aver esclusivamente il compito di smontare i veicoli che gli venivano di volta in volta recapitati. Nel piazzale antistante l’autofficina, all’interno di un furgone intestato all’uomo, erano stipate parti di carrozzeria di dubbia provenienza, tagliate in vari pezzi, riconducibili a due autovetture modello FIAT 500 Abarth 595 e Fiat 500 X. Presenti anche diversi banconi da lavoro su cui erano adagiati attrezzi tipici da officina solitamente utilizzati per il “taglio” della carrozzeria, gru idrauliche mobili per il sollevamento dei motori, sull’intera area interna ed esterna sono stati ritrovati parti di telai con evidenti tagli da flex, parti meccaniche e cablaggi elettronici, parti di tappezzerie, cruscotti e sedili, numerosi pneumatici montati su cerchi, svariati gruppi ottici e comunque tutti privi di elementi identificativi. La LAND ROVER, modello RANGE ROVER SPORT HSE, è stata restituita al legittimo proprietario. Il resto della merce sequestrata.