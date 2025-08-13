Galatina, ricorsi contro le multe: conto salato per il Comune

Paese che vai, autovelox che trovi. A Galatina sono aumentati del 22% i ricorsi amministrativi accolti dal Giudice di Pace contro le multe per eccesso di velocità rilevate dall’apparecchiatura situata sulla Statale 101, in direzione Lecce, all’altezza dello svincolo per Galatina-Copertino.

Il fenomeno esponenziale è derivato da una sentenza della Corte di cassazione risalente ad aprile 2024. Il pronunciamento in questione stabilisce, infatti, che tali multe possono essere annullate qualora siano rilevate da autovelox approvati ma non omologati.

E il tutto nonostante varie circolari del Ministero e diversi interventi legislativi abbiano dichiarato equipollenti le due procedure di validazione degli apparecchi.

Ne risulta che, da maggio 2024 a giugno 2025, 749 sentenze sono risultate sfavorevoli al Comune, con una percentuale di condanne passata dal 3 al 25%. Per un totale di circa 100 mila euro destinati a uscire dalle casse dell’Amministrazione. Una spesa onerosa, che si ripercuote sulla gestione delle risorse pubbliche.

Una lacuna giuridica che non solo crea confusione e interpretazioni discordanti, ma genera anche contenziosi e contraddittorie.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author