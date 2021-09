Galatina | Perseguita l’ex, divieto di avvicinamento per 41enne

Un 41enne non potrà avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla sua ex convivente e non potrà più contattarla con alcun mezzo: il provvedimento cautelare, emesso dalla magistratura salentina, è stato notificato dalla Polizia di Galatina. L’uomo è accusato di aver vessato per mesi la donna, una 38enne, rendendole la vita impossibile, con la paura costante che le sarebbe potuto capitare qualcosa di grave, perché convinto dell’esistenza di un’altra relazione sentimentale. Era stata la stessa donna a sporgere denuncia lo scorso 31 luglio, rivelando le molestie e gli atti persecutori messi in atto dall’uomo, con continue chiamate al telefono, messaggi WhatsApp ed appostamenti nei pressi della sua abitazione e di quella dei suoi genitori.