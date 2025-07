Galatina, per la panchina si conta di chiudere con Vincenzo Mazzeo

Salvo clamorose sorprese, sarà Vincenzo Mazzeo il nuovo allenatore del Galatina. Il tecnico scuola Lecce dovrebbe tornare dunque in Salento dopo l’ultima esperienza in forza all’Otranto, nel girone B di Promozione Pugliese (secondo posto in regular season e sconfitta di misura in finale playoff con il Toma Maglie). Mazzeo raccoglierà dunque l’eredità di mister Graziano Tartaglia, nel girone unico di Eccellenza Pugliese.

