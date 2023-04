Galatina: Molesta condomini e aggredisce agenti, arrestato

A Galatina (Lecce) la Polizia ha arrestato un uomo di 46 anni in flagranza per reiterati atti di molestie e danneggiamenti ai danni dei condomini del palazzo in cui viveva.

L’ultimo episodio è avvenuto nella giornata di venerdì 28 aprile quando, dopo un litigio con una residente, l’uomo ha lanciato dal quarto piano un manufatto in cemento che si è infranto sul terrazzo della donna, situato al primo piano, causando danni solo a cose.

Durante l’intervento per bloccarlo, gli agenti sono stati aggrediti dal 46enne con calci e pugni, causando loro lesioni tali da richiedere sette giorni di guarigione.

Il 46enne è stato trovato in possesso di una lima e delle pinze con punte acuminate, “oggetti verosimilmente – è scritto in un comunicato diffuso dalla polizia – utilizzabili come armi bianche”.

Considerando la sua pregressa situazione, oggetto di indagine e di un procedimento penale presso la locale Procura della Repubblica, nonché i precedenti penali e di polizia per atti simili e la sua natura violenta, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato arrestato in per minacce aggravate, danneggiamento, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

