Galatina, minaccia genitori e aggredisce carabinieri: arrestato

Notte di tensione a Galatina, dove i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Gallipoli hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell’ordine, per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

Secondo la ricostruzione, il 33enne avrebbe tentato di ottenere denaro dai genitori presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Al loro rifiuto avrebbe reagito con violenza, minacciandoli e danneggiando il portone di casa.

All’arrivo dei militari, chiamati dagli stessi familiari, il 33enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e ha reagito colpendo un carabiniere con un pugno alla mano, provocandogli una lieve lesione. L’intervento tempestivo ha permesso di immobilizzarlo e riportare la calma.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di continue vessazioni e minacce nei confronti dei genitori, che sarebbero stati costretti in più occasioni a subire aggressioni per ottenere denaro. È emerso inoltre che, la stessa sera, il 33enne avrebbe aggredito anche un vicino di casa intervenuto durante un litigio. L’uomo ora è rinchiuso nel carcere di Lecce.

