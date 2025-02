Galatina (LE), 7,5 milioni di euro per eliminare i passaggi a livello

Galatina (LE) – Il Comune di Galatina ha ottenuto 7,5 milioni di euro per la soppressione dei passaggi a livello. Si tratta del passaggio a livello alle spalle di via San Lazzaro e di quello in località Due Trappeti con contestuale realizzazione della viabilità alternativa, ovvero sottopasso. Interventi che, come racconta ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Sporti, ha visto l’intervento diretto del Ministro Matteo Salvemini e del Senatore leccese Roberto Marti.

