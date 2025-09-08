8 Settembre 2025

Vincenzo Mazzeo (Asd Galatina Calcio)

Galatina, l’allenatore Vincenzo Mazzeo si dimette dopo tre giornate

Massimo Todaro 8 Settembre 2025
Il tecnico Vincenzo Mazzeo lascia la guida del Galatina dopo divergenze con la dirigenza.

Il Galatina e l’allenatore Vincenzo Mazzeo si separano dopo appena tre giornate di campionato. Nella mattinata odierna, al termine di un confronto tecnico definito attento e cordiale, sono emerse divergenze di vedute con la dirigenza in merito al proseguimento della stagione.

Alla luce di ciò, Mazzeo ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico, decisione accolta con rammarico dalla società che ha voluto ringraziarlo pubblicamente per l’impegno e la professionalità dimostrati, augurandogli le migliori fortune sportive.

Il bilancio dei primi impegni stagionali del Galatina parla di due punti conquistati, frutto del pareggio esterno a Gallipoli e di quello interno con l’Unione Calcio Bisceglie, mentre all’esordio casalingo era arrivata una netta sconfitta per 0-3 contro il Brindisi.

La società salentina dovrà ora individuare il nuovo tecnico chiamato a guidare la squadra nelle prossime sfide di campionato.

