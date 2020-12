Oltre 10mila euro le sanzioni elevate nelle ultime ore e il proprietario di un bar di Galatina è stato inoltre denunciato per non aver sottoposto i dipendenti alla prescritta sorveglianza sanitaria e una dipendente è risultata in nero e, inoltre, percepiva il reddito di cittadinanza. Nel mirino dei carabinieri del NIL sono finiti alcuni commercianti della zona, per alcuni sono scattate multe per un totale di 10mila e 300 euro.