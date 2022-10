È morto nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce il 33enne dello Sri Lanka rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sulla provinciale 362 Galatina-Lecce. Il giovane stava camminando a piedi quando, per cause ancora tutte da accertare, è stato investito da una Mercedes classe A, condotta da un 33enne. L’auto è stata posta sotto sequestro. Per i rilievi sono intervenuti I carabinieri.