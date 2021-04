Galatina | Incidente sul lavoro, muore giovane muratore

Ha perso la vita a soli 30 anni, Luca Sedile, di Collepasso, mentre stava lavorando alla realizzazione di una piscina all’interno di un giardino di una villetta privata situata sulla Aradeo-Noha. Il giovane operaio è morto per un trauma cranico da schiacciamento. Il muratore è stato soccorso dai sanitari del 118, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Galatina, gli ispettori dello Spesal e il procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Lecce, Elsa Valeria Mignone. La salma è stata trasferita presso la camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.