Galatina: disorientato dal caldo, 93enne salvato da Polizia

Un anziano era in evidente stato confusionale sulla SP371 che stava percorrendo in bicicletta

Apprensione nella tarda mattinata di lunedì 10 giugno sulla SP371, nel territorio di Galatina, dove un anziano di 93 anni è stato soccorso dalla Polizia dopo essere stato notato in evidente stato confusionale ai margini della carreggiata.

Erano circa le 12:00 quando alcuni automobilisti hanno segnalato la presenza di un uomo in difficoltà lungo un tratto particolarmente pericoloso della strada, in prossimità di una curva sopraelevata all’intersezione con la SP320. Una pattuglia del commissariato di Galatina, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha subito raggiunto la zona indicata trovando l’anziano appoggiato a un guardrail, accanto alla sua bicicletta, mentre cercava senza successo di risalire in sella.

L’uomo, in evidente affaticamento fisico e mentale, ha riferito di abitare a Soleto, ma non è riuscito a fornire spiegazioni sulla propria presenza a diversi chilometri di distanza dalla sua abitazione, né informazioni utili sui familiari.

Gli agenti, dopo aver verificato i dati anagrafici attraverso il documento d’identità, hanno valutato la situazione di pericolo legata all’età dell’uomo, alla temperatura elevata e alla scarsa sicurezza del tratto stradale, non adatto alla circolazione di biciclette. Considerata anche la distanza di circa 4,5 km dalla sua residenza, hanno deciso di accompagnarlo fino a casa, per garantirne l’incolumità.

All’arrivo, ad attenderlo vi erano diversi familiari, già allarmati dalla sua scomparsa e in cerca di notizie. Il figlio ha riferito agli agenti che il padre soffre di disturbi cognitivi, emersi nell’ultimo periodo, e che l’allontanamento si era verificato poche ore prima. Non avendo trovato l’anziano nei luoghi abituali, non aveva ancora avuto modo di contattare le forze dell’ordine.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author