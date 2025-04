Galatina: costruzioni abusive lungo Canale dell’Asso, denunciato 41enne

Durante la campagna nazionale “Fiume Sicuro”, volta al contrasto degli abusi edilizi nelle aree fluviali e alla tutela del reticolo idrografico, i carabinieri forestali del Nucleo di Gallipoli hanno scoperto una serie di costruzioni abusive lungo il Canale dell’Asso, in località “Iesuculla”, nel territorio di Galatina.

Le opere, realizzate in area vincolata secondo il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, sono risultate prive di permesso di costruire e di autorizzazione paesaggistica.

In particolare, i militari hanno accertato la presenza di due fabbricati con copertura, adiacenti a una struttura preesistente, e di un terzo locale autonomo, per una superficie complessiva di circa 250 metri quadrati e una volumetria di 550 metri cubi, destinati ad uso abitativo. Nelle pertinenze era inoltre presente un complesso di gabbie per volatili, su una superficie di 95 metri quadrati.

Il proprietario, un uomo di 41 anni, è stato denunciato per violazioni al Testo Unico dell’Edilizia e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

I controlli, estesi anche all’intera fascia costiera jonica e al relativo entroterra da Leuca a Torre Lapillo, proseguiranno nei prossimi giorni con il supporto dell’elicottero AW169 del 6° Nucleo Carabinieri di Bari-Palese, prezioso nel monitoraggio e contrasto ai reati ambientali.

