“Noi siamo altro”, a Galatina tutti in piazza contro il bullismo

Centinaia di voci si uniscono in un solo, unico grido tra le strade di Galatina. Sono le voci dei cittadini, delle istituzioni, del sindaco Fabio Vergine in prima fila, ma soprattutto degli studenti di tutte le età scesi in piazza nelle scorse ore per manifestare contro il bullismo e la criminalità. A sostegno dei giovani che subiscono sempre più spesso, in silenzio, azioni violente.

“Noi siamo altro” è lo slogan che ha scelto il Comune per condannare quanto accaduto lo scorso 16 aprile, quando un 17enne tunisino è stato brutalmente aggredito e picchiato da un gruppo di coetanei all’interno della stazione ferroviaria.

Difendere i valori positivi di solidarietà, legalità e fratellanza – oggi più che mai – è una necessità impellente, per la quale Galatina ha scelto di compiere il primo passo di un lungo cammino.

