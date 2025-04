Galatina-Canosa, mano pesante del Giudice Sportivo. Ospiti preannunciano reclamo

Mano pesante del giudice sportivo per la rissa finale scoppiata dopo il triplice fischio della gara tra Galatina e Canosa, semifinale play off del campionato d’Eccellenza terminata con il successo per 1 a 0 della formazione rossoblù.

Cinque giornate di squalifica sono state inflitte a Jacopo Mancarella del Galatina, per aver tentato a fine di colpire un avversario senza riuscirvi; successivamente, si legge nelle motivazioni, lo colpiva con pugno e calci, rincorrendo lungo il terreno di gioco (pena aggravata in quanto capitano della squadra). Quattro giornate sono state inflitte a Jose Padilla, sempre del Galatina, per aver inseguito un avversario, colpendolo con un pugno di intensità tale da farlo cadere al suolo. Per i calciatori della formazione bianconera espulsi durante la semifinale, il giudice sportivo ha inflitto tre giornate di squalifica a Sorino e una ad Arnesano. Al Galatina è stata inflitta anche un’ammenda di 500 euro.

Un turno di stop è stato inflitto anche al calciatore del Canosa, Murilo Gomes, provvedimento contro il quale la dirigenza del Canosa ha preannunciato ricorso d’urgenza, anche in vista della finale play off di sabato sera contro la Polimnia.

Intanto il presidente del consiglio comunale di Galatina ha scritto all’amministrazione comunale di Canosa di Puglia, una lettera pubblica di scuse per quanto accaduto domenica pomeriggio allo stadio Pippi Specchia.

