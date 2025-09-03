Galatina-Brindisi, niente battaglia legale: il caso Scaringella si chiude qui

Clima disteso e fair play tra Galatina Calcio e Brindisi FC dopo il caso legato al tesseramento dell’attaccante Scaringella, subentrato nella ripresa dell’ultima sfida di campionato.

Il Galatina, che nei giorni scorsi aveva preannunciato un reclamo sulla posizione del calciatore biancazzurro, ha scelto di non procedere oltre. Una decisione presa – si legge nella nota ufficiale – “in ragione dei rapporti di stima che legano le due società” e alla luce della “buona fede nell’accaduto”, causato da un mancato aggiornamento sul portale federale.

Il comunicato congiunto diffuso dalle due società pugliesi testimonia la volontà di stemperare ogni tensione e dare continuità a rapporti improntati a rispetto e correttezza.

«La Società Galatina Calcio ha deciso di non dar seguito al preannuncio di reclamo accettando l’esito maturato sul campo – scrive il presidente Giorgio Cafaro –. Auguriamo al Brindisi i migliori successi per il prosieguo del campionato».

Dal canto suo, il Brindisi FC, attraverso le parole del presidente Giuseppe Roma, ha voluto rimarcare l’importanza del dialogo e della collaborazione: «Ringraziamo il Galatina per la disponibilità dimostrata e confermiamo la volontà di proseguire in un clima di collaborazione sportiva».

Un gesto di fair play che, al di là del risultato sul campo, regala un’immagine positiva del calcio dilettantistico pugliese.

