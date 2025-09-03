3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Galatina-Brindisi, niente battaglia legale: il caso Scaringella si chiude qui

Anthony Carrano 3 Settembre 2025
centered image

Clima disteso e fair play tra Galatina Calcio e Brindisi FC dopo il caso legato al tesseramento dell’attaccante Scaringella, subentrato nella ripresa dell’ultima sfida di campionato.

Il Galatina, che nei giorni scorsi aveva preannunciato un reclamo sulla posizione del calciatore biancazzurro, ha scelto di non procedere oltre. Una decisione presa – si legge nella nota ufficiale – “in ragione dei rapporti di stima che legano le due società” e alla luce della “buona fede nell’accaduto”, causato da un mancato aggiornamento sul portale federale.

Il comunicato congiunto diffuso dalle due società pugliesi testimonia la volontà di stemperare ogni tensione e dare continuità a rapporti improntati a rispetto e correttezza.

«La Società Galatina Calcio ha deciso di non dar seguito al preannuncio di reclamo accettando l’esito maturato sul campo – scrive il presidente Giorgio Cafaro –. Auguriamo al Brindisi i migliori successi per il prosieguo del campionato».

Dal canto suo, il Brindisi FC, attraverso le parole del presidente Giuseppe Roma, ha voluto rimarcare l’importanza del dialogo e della collaborazione: «Ringraziamo il Galatina per la disponibilità dimostrata e confermiamo la volontà di proseguire in un clima di collaborazione sportiva».

Un gesto di fair play che, al di là del risultato sul campo, regala un’immagine positiva del calcio dilettantistico pugliese.

About Author

Anthony Carrano

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Casarano, emergenza a centrocampo contro il Benevento: due le assenze pesanti in mediana

3 Settembre 2025 Alessandro Zanzico

Eccellenza Puglia: dirette e differite su Antenna Sud e Teleregione

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

L’Heraclea ufficializza Andrea Schenetti: oltre 500 gare tra i pro

3 Settembre 2025 Massimo Todaro

Brindisi FC: “Scaringella regolarmente tesserato, nessuna irregolarità”

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Nuova Spinazzola, Di Domenico: “Sfidare il Taranto sarà emozionante”

2 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

potrebbe interessarti anche

Monticchio, un’anima nuova a un luogo straordinario

3 Settembre 2025 Francesco Cutro

Bevanda gassata in “lingua” polacca: maxi sequestro di lattine

3 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Vieste, donna morta per mancanza di ambulanze: Asl Foggia apre inchiesta

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Castrovilli: “Obiettivo playoff, spero di rivedere presto il Bari in Serie A”

3 Settembre 2025 Antonio Bellacicco